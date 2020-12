Österreichs Filmproduktion soll nachhaltiger werden

Die Nachhaltigkeit hält nun auch in der Filmförderung Einzug. Ab kommendem Jahr soll „Green Filming“ zum Standard bei Förderungen durch das Österreichische Filminstitut (ÖFI) und das Kulturministerium werden. Man orientiert sich dabei an den Kriterien des seit 2017 existierenden Österreichischen Umweltzeichens „Green Producing in Film und Fernsehen“, gaben die Beteiligten am Mittwoch bekannt. Konkret geht es um Themenbereiche wie Energie, Transport oder Abfall.