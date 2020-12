Rekord bei Spenden trotz Corona-Krise, Tiroler gaben besonders viel

Trotz der vielfach spürbaren Einkommens- oder Umsatzeinbußen haben Bevölkerung und Firmen ihr Herz heuer noch weiter geöffnet, besonders auch in den Wochen vor Weihnachten. Obwohl heuer viele Veranstaltungen, Charity-Events und Spendensammlungen wegen der Corona-Gefahr ausgefallen sind, haben die Österreicherinnen und Österreicher heuer so viel für karitative Zwecke gespendet wie noch nie. Laut dem Fundraising Verband Austria, dem Dachverband der österreichischen Spendenorganisationen, wird das Aufkommen heuer erstmals die Marke von 750 Mio. Euro überspringen. Im bisherigen Rekordjahr 2019 waren es 725 Mio. Euro gewesen.

Auch die Tiroler Tageszeitung ist mit ihren vielen Leserinnen und Lesern stark an der Unterstützung von Hilfsprojekten beteiligt. Mit Dutzenden Berichten über verschiedene Projekte, etliche davon auch mit eigenen Zahlscheinbeilagen, werden starke Signale für Hilfen im In- und Ausland gesetzt. Auch hier war die noch gestiegene Hilfsbereitschaft der Bevölkerung massiv spürbar. Starker Partner ist die TT etwa beim „Tiroler Sternenhimmel“, der bei Tiroler Notfällen rasch und unbürokratisch hilft: Hier gingen bisher bereits an die 110.000 Euro an Spendensumme ein, davon ein beträchtlicher Teil über die TT-Zahlscheinaktion. Für den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds des ORF spendeten die Leserinnen und Leser der TT heuer bereits 23.000 Euro – deutlich mehr als 2019.