Skisaison startet, Ärger bleibt: FFP2-Masken in Skigebieten erhältlich

Innsbruck – Im März wurde die Skisaison vorzeitig beendet, heute am Heiligen Abend nehmen viele Skigebiete in Österreich unter großen Sicherheitsauflagen den Betrieb für die heurige Wintersaison auf. Sie stehen damit auch im Blickfeld der Öffentlichkeit, Tirol, Stichwort Ischgl, umso mehr. Die Seilbahner haben allerdings massiv in Hygienekonzepte und Zugangsregelungen mit Abstand investiert. Die Tragepflicht von FFP2-Masken in Gondeln sorgt jedoch nach wie vor für Ärger. Viele Skigebiete haben sich damit eingedeckt, unabhängig davon war in den vergangenen Tagen die Nachfrage nach diesem höherwertigen Mund-Nasen-Schutz in den Apotheken sehr groß. Engpässe in der Beschaffung werden deshalb nicht ausgeschlossen.