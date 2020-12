Tirol will Impfen nicht „inszenieren“, Verstimmungen mit Bund

Innsbruck – Ursprünglich sollte nur in Wien, Ober- und Niederösterreich mit der Corona-Impfung begonnen werden, in den anderen Ländern sollten lediglich einige wenige Personen einen Impfstoff erhalten. So sah es die politische Regie der türkis-grünen Bundesregierung vor. Doch da machten die Länder nicht mit, dafür wollte sich auch Tirol nicht hergeben. In der Nacht auf Mittwoch gab es deshalb hektische Telefonate, jetzt wird die Aufteilung geändert. So werden am Sonntag die Bewohner eines Alten- und Pflegeheims im Zentralraum von Tirol geimpft.