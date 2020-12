Rotes Kreuz Schwaz sucht Ersthelfer für die Seele

235 Personen betreuten die Mitarbeiter der Krisenintervention (KI) 2019 nach schweren Unfällen, Todesfällen oder sonstigen akuten traumatischen Situationen. Um Menschen in schweren Stunden zur Seite zu stehen, leisten die Kriseninterventionsteams am Einsatzort psychosoziale Erste Hilfe. „Wir möchten unser Team verstärken, um jederzeit eine Betreuung zu gewährleisten“, erklärt Thomas Fankhauser, einer der KI-Teamleiter in Schwaz.