Grünes Licht der EU für Veranstaltungs-“Schutzschirm“

Die EU-Kommission hat für den von der Regierung angekündigten Veranstaltungs-“Schutzschirm“ ihr OK gegeben. Wird eine Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt oder kann sie nur eingeschränkt stattfinden, können damit jene Ausgaben, die nicht stornierbar sind, bis zu einer Höhe von 1 Mio. Euro ersetzt werden, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Sie geht davon aus, dass Events ab Juli wieder unbegrenzt durchführbar sein könnten.

Die EU-Kommission habe am Vortag „Grünes Licht“ gegeben, so Köstinger im Pressefoyer nach dem letzten Ministerrat des Jahres, an dem ein Großteil der Bundesregierung im Kanzleramt teilnahm. Vorerst möglich sein wird ein Kosten-Ersatz von bis zu 1 Mio. Euro. Österreich bemühe sich bei der EU-Kommission um Genehmigung einer Aufstockung dieser „Quasi-Versicherungsleistung“ auf drei Mio. Euro pro Unternehmen und pro Veranstaltung, so Köstinger: „Für eine weitere Erhöhung dieses Rahmens stehen wir mit der EU-Kommission in Verhandlungen.“