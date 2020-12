Weihnachtlicher Lotto-Sechsfachjackpot

Einen Sechsfachjackpot im Lotto „6 aus 45“ beschert Weihnachten heuer den Österreichern. Der Fünffachjackpot wurde heute, Mittwoch, nicht geknackt. Damit wird es am Sonntag - nach Schätzung der den Österreichischen Lotterien - um rund acht Millionen Euro gehen. Dies ist erst der sechste Sechsfachjackpot in der Lottogeschichte, die Hälfte davon, also drei, gab es im heurigen Jahr.