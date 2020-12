Alkohol, Nebel, kein Schein: Mann überfährt Kreisverkehr

Ein 31-jähriger Alkolenker hat Mittwochabend in Hinzenbach (Bezirk Eferding) im dichten Nebel die Orientierung verloren, einen Kreisverkehr überfahren und ist mit dem Wagen über einen Graben gesprungen, bevor er schließlich in einem Feld landete. Wie die Polizei feststellte, hatte der Mann 1,88 Promille intus und besitzt keinen Führerschein. Nach dem Unfall rief der 31-Jährige seine Freundin an und bat sie, ihn abzuholen. Er ging ihr zu Fuß entgegen.