Mit Blaulicht und Sirene zum „schönsten Tag des ganzen Jahres“

Mils, Innsbruck – Die Plastikpistole im Anschlag, ruft Enrique: „Hände auf den Rücken!“ Er greift den Arm der Frau, legt ihr Handschellen an und führt sie ab. Der 13-Jährige lacht und strahlt vor Begeisterung. Sein größter Wunsch geht gerade in Erfüllung.

Eigentlich kommt Enrique aus Kufstein. Seine Sehkraft ist stark eingeschränkt, irgendwann wird er sie ganz verlieren. Deshalb besucht er die Blindenschule in Mils bei Hall, lebt dort im Internat. „Im Rahmen eines Praktikums habe ich ihn kennen gelernt“, sagt Petra Falkner, die an der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Innsbruck eine Ausbildung macht. „Und da hab ich mitbekommen, dass er sich wünscht, einmal in seinem Leben mit einem Streifenwagen mitzufahren.“ Falkner kontaktiert die Tiroler Polizei. Die ist einverstanden, organisiert einen Ausflug, am vergangenen Mittwoch findet dieser statt.