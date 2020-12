Christbaumbrand in Kärnten: Zwei Personen ins Spital

In der Weihnachtsnacht ist bei einem Christbaumbrand in Kärnten eine Wohnung in Brand geraten. Gegen 01.00 Uhr entzündete ein 30-jähriger Mann einen Sternspritzer, woraufhin der Christbaum explosionsartig in Brand geriet. Der Baum war zuvor mit Wasser besprüht worden. Der 30-Jährige versuchte den Brand mit Wasser zu löschen und trug den brennenden Baum schließlich mit den Händen ins Freie. Dabei erlitt er Verbrennungen an Händen und im Gesicht, wie die Polizei mitteilte.