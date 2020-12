Brasiliens Präsident begnadigt wieder verurteilte Polizisten

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat zu Weihnachten erneut verurteilte Polizisten und Soldaten begnadigt, die im Dienst „ohne Absicht“ Verbrechen begangen haben. Das entsprechende Dekret wurde in einer Sonderausgabe des Amtsblatts der Regierung in Brasília am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlicht. Dem Nachrichtenportal „G1“ zufolge hat das Dekret keine automatische Wirkung.