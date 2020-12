UEFA-Boss Ceferin sieht gelernte Lektion im Corona-Jahr

Nach Meinung von UEFA-Chef Aleksander Ceferin hat die internationale Fußball-Gemeinschaft im Corona-Jahr 2020 ihre Lektion gelernt und ist trotz aller Probleme enger zusammengerückt. Dazu habe die Zusammenarbeit im Geist von Kompromissen und Verständnis füreinander beigetragen, „als Team zu agieren und für die gleichen Ziele zu streiten“, schrieb der Präsident der Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in einem Jahresrückblick bei uefa.com.

Wenn die europäische Fußballgemeinschaft auch künftig so entschlossen und vereint auftrete, könne sie „jedes Hindernis überwinden.“ In den vergangenen neun Monaten habe man „eine Serie ernsthafter Hindernisse“ bewältigt, würdigte Ceferin - und nannte Beispiele: Die Neuausrichtung des gesamten UEFA-Terminkalenders für 2020/21, Reform und Abschluss von vier Wettbewerben allein im August, die sichere Rückkehr von Fans beim Super-Cup-Finale in Budapest und die Verschiebung der EM 2020 um zwölf Monate. Diese Maßnahme habe erst ermöglicht, betonte Ceferin, dass die Saison in den meisten europäischen Ligen in diesem Sommer noch zu Ende gespielt werden konnte.