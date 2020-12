EU-Staaten prüfen Brexit-Handelsabkommen

Die EU-Mitgliedstaaten haben die Prüfung des Brexit-Handelsabkommens mit Großbritannien auf den Weg gebracht. EU-Unterhändler Michel Barnier unterrichtete die Botschafter der 27 Mitgliedsländer am Freitagvormittag in Brüssel über das Verhandlungsergebnis, teilte ein Sprecher des deutschen EU-Vorsitzes mit. Die Botschafter verabschiedeten darauf einen Brief an das Europaparlament, in dem sie ihre Absicht ankündigen, das Abkommen ab dem 1. Jänner vorläufig in Kraft zu setzen.