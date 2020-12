1.851 Neuinfektionen zu Weihnachten in Österreich

1.851 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich registriert worden. Bei 17.141 eingemeldeten PCR-Testergebnissen war mehr als jeder zehnte Test positiv. Der Rückgang der Neuinfektionen um knapp 1.000 Fälle war wegen der Feiertage durchaus erwartbar. Am morgigen Stefanitag wird wohl die Marke von 350.000 Coronafällen überschritten werden. In den vergangenen 24 Stunden sind 38 weitere Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.