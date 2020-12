Dutzende Familien von Großbrand in Paraguay betroffen

Bei einem Großfeuer in Paraguays Hauptstadt Asuncion sind am Heiligen Abend die Häuser von Dutzenden Familien abgebrannt. Zudem wurde ein historisches Gebäude im alten Zentrum der Stadt beschädigt, wie paraguayische Medien am Freitag berichteten. In dem Kulturzentrum Cabildo seien bedeutende Dokumente verbrannt, hieß es unter Berufung auf Oscar Salomon, den Präsidenten des Kongresses.