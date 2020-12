Wiener im Norden Mexikos vermisst

Ein 37-jähriger Wiener wird im Nordwesten Mexikos vermisst. Einen diesbezüglichen Bericht der „Kronen Zeitung“ bestätigte der interimistische Leiter des Bundeskriminalamts (BK), Gerhard Lang, am Christtag der APA. Demnach ist der als Globetrotter bekannte Mann seit 10. Dezember abgängig. Er war im November nach Mexiko City geflogen und war allein mit einem Mietwagen in den an die USA grenzenden nordwestlichen Bundesstaat Sonora gefahren.