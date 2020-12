Armenischer Regierungschef will Neuwahlen im kommenden Jahr

Nach massiven Protesten in der Südkaukasus-Republik Armenien hat Regierungschef Nikol Paschinian vorgezogene Parlamentswahlen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Paschinian schrieb am Freitagabend auf Facebook, er lade parlamentarische und interessierte außerparlamentarische Kräfte zu Gesprächen darüber ein. Einen genauen Zeitpunkt nannte der Ministerpräsident nicht, betonte aber: „Ich klammere mich nicht an den Sitz des Ministerpräsidenten.“