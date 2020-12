Offenbar geplante Explosion erschüttert US-Stadt Nashville

Das Zentrum der Stadt Nashville im US-Staat Tennessee ist am Freitag von einer starken Explosion erschüttert worden. Die Polizei geht von einer geplanten Tat aus, nachdem aus einem Wohnmobil heraus per Lautsprecher vor einer Bombenexplosion gewarnt worden war. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Behörden untersuchten zudem mögliche menschliche Überreste vom Ort des Geschehens. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.

Die Polizei war am Morgen darüber informiert worden, dass in der Straße Schüsse gefallen seien, und ging dem Anruf nach. Dabei wurde sie auf das Fahrzeug aufmerksam, in dem eine aufgenommene Nachricht vor einer Bombenexplosion binnen 15 Minuten warnte. Die Polizei habe umgehend Sprengstoffexperten alarmiert und die Anrainer in Sicherheit gebracht, sagten Polizeichef John Drake und Polizeisprecher Don Aaron vor Journalisten.