TT-Umfrage: Platters ÖVP trotzt Gegenwind, Vormacht mit Abschlägen

Innsbruck – Die Corona-Krise hat die Politik in Tirol gefordert und durchgeschüttelt: Die ÖVP geriet 2020 wegen des Krisenmanagements in Ischgl, des Misstrauensantrags gegen Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg oder durch die Luder-Entgleisung von LHStv. Josef Geisler 2020 mehrmals massiv in Erklärungsnotstand. SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS forderten Rücktritte in der Volkspartei und lasteten der Politik der schwarz-grünen Landesregierung das negative Image des Landes an. Nicht zuletzt beschäftigte der Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) die Landespolitik. Dennoch: Die vom Meinungsforschungsinstitut „Research Affairs“ durchgeführte repräsentative Umfrage im Auftrag der TT ergibt auf den ersten Blick kaum Veränderungen in der politischen Großwetterlage in Tirol.