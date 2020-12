23-Jähriger hatte es eilig am Weg zur Skipiste

Eine Zivilstreife der Salzburger Polizei hat am Stephanitag einen 23-jährigen Lenker aufgrund massiver Geschwindigkeitsüberschreitung aus dem Verkehr gezogen. Der Oberösterreicher sei mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach mit 208 km/h unterwegs gewesen und bei der Kontrollstelle Kuchl angehalten worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Als Rechtfertigung habe der Mann angegeben, dass er am Weg zum Skifahren sei.