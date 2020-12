In Österreich startet Impfaktion gegen das Coronavirus

Am Sonntag startet die größte Impfaktion der österreichischen Geschichte. Um 9.00 Uhr werden zunächst drei Frauen und zwei Männer über 80 Jahre die ersten sein, die in Österreich gegen das Coronavirus geimpft werden. Den Risikopatienten wird an der MedUni Wien die erste von zwei Impfdosen verabreicht. „Mit der Impfung ist der Anfang für den Sieg gegen die Pandemie eingeleitet“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Alle Bundesländer sollen zeitgleich Impfdosen erhalten.