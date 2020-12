Frauen-Vierschanzentournee weiter in der Warteschleife

Während die Männer ab Montag in die 69. Auflage der Vierschanzentournee starten, müssen die Frauen ausgerechnet in der populärsten Skisprungzeit rund um den Jahreswechsel pausieren. Obwohl es positive Signale bezüglich einer Integration der Frauen in die Traditionsveranstaltung gibt, wurde es bisher wenig konkret. So manche Topspringerin zieht nun verbal die Zügel an.