Österreichs U20-Team verlor WM-Auftakt gegen USA 0:11

Das Team der USA war Österreichs Eishockey-Junioren erwartungsgemäß mehr als eine Nummer zu groß. Die ÖEHV-Auswahl verlor am Samstag (Ortszeit) ihr erstes Spiel bei der U20-WM in Edmonton gegen den vierfachen Weltmeister mit 0:11 (0:1,0:6,0:4). In der Nacht von Montag auf Dienstag (29.12., 0.00 Uhr MEZ/live ORF Sport +) wartet mit Schweden ein weiterer Medaillenanwärter auf die jungen Österreicher.

Im Mitteldrittel zeigte sich die drückende Überlegenheit der US-Boys auch auf der Anzeigentafel. Trevor Zegras (25.) und John Farinacci (26.) nur 28 Sekunden später machten den Anfang, danach hatten die Amerikaner leichtes Spiel. „Meine Spieler waren dermaßen unter Raumdruck und Zeitdruck und wurden physisch attackiert, wie sie es bisher nicht kannten. Der Druck war so groß, dass sich Fehler häuften“, analysierte Bader. Nach sechs Treffern im Mitteldrittel legte das US-Team, das am Vortag Russland mit 3:5 unterlegen war, im Schlussabschnitt vier Tore nach.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (29.12., 0.00 Uhr MEZ/live ORF Sport +) wird es für Kapitän Marco Rossi und Co. wohl nicht leichter. Schweden deklassierte am Samstag Tschechien mit 7:1 und ist damit seit 53 Spielen bzw. 14 Jahren in der Gruppenphase von U20-Weltmeisterschaften ungeschlagen. Die Skandinavier werden von den drei Top-8-Picks Phillip Broberg (Nr. 8/2019), Lucas Raymond (Nr. 4/2020) und Alexander Holtz (Nr. 7/2020) angeführt. „Wir sind keine Zauberer. Es wird gegen Schweden und Russland genauso sein, dass der Gegner zwei Klassen besser ist“, gibt sich Bader keinen Illusionen hin.