Muslim in Belfort angegriffen, weil er Weihnachten feierte

In Frankreich ist ein junger Muslim bedroht und angegriffen worden, weil er Weihnachten feierte. Der 20-Jährige aus dem ostfranzösischen Belfort habe im Internet Bilder seines Weihnachtsessens veröffentlicht, teilte die Polizei am Samstag mit. Deshalb sei er von einem Bekannten zunächst über Online-Netzwerke beleidigt und bedroht worden. „Ich werde dir zeigen, was ein richtiger Araber ist“, hieß es demnach in der Botschaft.