Tiroler Bodenfonds kaufte 2020 213.000 Quadratmeter an

Innsbruck – Der Tiroler Bodenfonds (TBF) hat im auslaufenden Jahr 2020 in Summe 213.000 Quadratmeter Grundstücksflächen angekauft. Das ergehe aus einer Bilanz, wie sie der zuständige Landesrat Johannes Tratter (VP) auszugsweise in einer Aussendung offenlegt. Davon sind 20.000 m² für den Wohnbau und 193.000 m² für Gewerbegebiete zur Realisierung weiterer Vorhaben angedacht.

Hauptaufgabe des 1994 gegründeten Fonds ist es, in erster Linie Freiland zu günstigen Konditionen zu kaufen, um selbige dann in Kooperation mit den Kommunen für den gemeinnützigen Wohnbau, aber auch an Private oder Gewerbetreibende zu veräußern. Zudem unterstützt der TBF die Gemeinden auch in der Erstellung und Gestaltung von Raumordnungsverträgen. Im Jahr 2020 wurden über 40 diesbezügliche Beratungen durchgeführt.