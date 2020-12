Gemeinderat verlängert: Gutscheine für Bettler gibt es in Lienz auch weiterhin

Wer Bettlern etwas zukommen lassen will, kann im Lienzer Rathaus diese Gutscheine kaufen und ihnen anstelle von Bargeld geben.

Lienz – Seit über drei Jahren läuft in Lienz die Aktion „Gutscheine statt Geld“. Das Ziel: Bettelnde Menschen in der Stadt sollen nicht leer ausgehen, aber es soll vermieden werden, dass gespendetes Geld missbräuchlich verwendet oder in Alkohol umgesetzt wird. Gutscheine erfüllen diesen Zweck. Sie können nur im Sozialladen Lienz eingelöst werden, wo es Nahrungsmittel, nichtalkoholische Getränke und Dinge des täglichen Bedarfs gibt. Für gewerbsmäßige Bettlerbanden ist dieses Modell uninteressant.