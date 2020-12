2021 soll das Glück wieder im Kufsteinerland einziehen

Kufstein – Die Kuratoren der Glückstage, die Agentur „alles.anders.“ sowie der Veranstalter TVB Kufsteinerland wollen gemeinsam sicherstellen, dass die Fans des Festivals 2021 wieder ihr Glück finden. „Wir werden in die drei Spielstätten Passionsspielhaus Erl, Kultur Quartier Kufstein und Passionsspielhaus Thiersee so viele Besucher physisch einlassen, wie uns behördlich erlaubt wird. Für alle, die keinen Platz in den Sälen ergattern sollten, prüfen wir alternative Möglichkeiten, die glück.tage zu erleben“, teilen sie in einer Aussendung mit. Mit Ausnahme von Tobias und Julia Moretti werden alle bereits für 2020 engagierten Gäste auch bei den nunmehr geplanten glück.tagen 2021 auftreten.