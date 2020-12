Corona-Partys in Wien aufgelöst - Dutzende Anzeigen

Kaum ist der dritte Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus am Stefanitag in Kraft getreten, hat die Polizei in Wien schon die ersten unerlaubten Partys auflösen müssen. In Hietzing haben sich Jugendliche sogar eigens dafür ein Haus gemietet. 22 der geschätzten 40 bis 50 Partygäste im Alter von 13 bis 22 Jahren wurden angezeigt, die anderen konnten flüchten. In der Nacht auf Samstag wurde auch eine zweite Feier, die in Margareten abgehalten wurde, aufgelöst, so die Polizei.