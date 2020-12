Impfaktion gegen Coronavirus in Österreich gestartet

In Österreich sind am Sonntag an der MedUni Wien die ersten Impfungen gegen das Coronavirus an eine Reihe von Freiwilligen verabreicht worden. Eine 84-Jährige machte den Anfang, es folgten eine weitere Seniorin und ein betagter Mann - alles Risikopatienten über 80 Jahren mit Vorerkrankungen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einem „historischen Tag“. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) berichtete von zusätzlichen knapp zwei Mio. Impfdosen für Österreich.

Theresia Hofer aus dem Marchfeld, der allererste in Österreich geimpfte Mensch, habe ihm berichtet von ihrer Freude, endlich wieder ihre Familie zu sehen und ein normales Leben führen zu können, sagte der Kanzler. Mit dem Wunsch nach Normalität „spricht sie uns allen aus der Seele“, meinte Kurz und skizzierte die nächsten drei Phasen der Impfkampagne in den kommenden Monaten: zuerst die Hochrisikogruppe, vor allem die Über-80-Jährigen mit starkem Fokus auf die Pflegeheime sowie das medizinische Personal, dann ältere Menschen und Mitarbeiter kritischer Infrastruktur und schließlich die dritte Phase, in der die Impfung „allen angeboten werden kann“.

In den meisten anderen Bundesländern fanden im Tagesverlauf ebenfalls symbolische Starts der größten Impfkampagne in der Geschichte Österreichs statt. Die erste zur Verfügung stehende Vakzine gegen Covid-19 der Firmen BioNTtech und Pfizer war am Samstag in Österreich und den anderen EU-Ländern ausgeliefert worden. Rund zehn Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa begannen somit am ersten Sonntag nach Weihnachten 2020 die Impfungen auch in Italien, Frankreich und zahlreichen weiteren EU-Staaten. In einigen anderen war schon am Samstag damit angefangen worden. Als erste erhalten besonders gefährdete Menschen das Präparat.