Wahlen in Zentralafrikanischer Republik inmitten Spannungen

Trotz einer extrem angespannten Sicherheitslage sind in der Zentralafrikanischen Republik am Sonntag Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten worden. UNO-Friedenstruppen, zentralafrikanische und ruandische Soldaten sicherten die Straßen ab; vor vielen Wahllokalen standen nach Angaben von Reportern der Nachrichtenagentur AFP gepanzerte Fahrzeuge und Sicherheitskräfte mit Maschinengewehren. Aus mehreren Landesteilen wurden Schießereien und Unregelmäßigkeiten gemeldet.

In der Hauptstadt Bangui öffneten mehrere Wahllokale mit rund einstündiger Verspätung. Grund dafür waren fehlende Wahlunterlagen, wie Vertreter der Wahlbehörden sagten. Der Urnengang werde in den betroffenen Wahllokalen entsprechend verlängert. „Für mich ist es sehr wichtig, als Bürger hier zu sein“, sagte der Lehrer Hortense Reine. „Ich denke, diese Wahl wird unser Land verändern, wer auch immer Präsident wird.“

Der Vormarsch der Milizen auf die Hauptstadt konnte nach Angaben der UNO-Mission MINUSCA zwar gestoppt werden. Eine zuvor verkündete 72-stündige Waffenruhe hatte das Rebellenbündnis am Freitag aber einseitig aufgekündigt. Am Sonntag wurden bis zum frühen Mittag vereinzelte Zwischenfälle gemeldet.

Tausende Menschen hatten in der instabilen Lage nicht rechtzeitig ihre Wählerkarten erhalten, wie UNO-Beamte mitteilten. Am vergangenen Dienstag war zudem die viertgrößte Stadt Bambari, 380 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt, von Rebellen eingenommen worden. UNO-Friedenstruppen und nationale Sicherheitskräfte erlangten zwar am Folgetag die Kontrolle über die Stadt zurück. Am Sonntag blieben aber dennoch mehrere Wahllokale in Bambari wegen Schusswechseln zunächst geschlossen, wie eine örtliche Friedensinitiative mitteilte.