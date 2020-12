Sloweniens Premier rechnet mit EU-Reisefreiheit im Februar

Die Hälfte der Heimbewohner hat bereits eine Coronainfektion bereits hinter sich, 270 sollten am Sonntag geimpft werden, hieß es. Die 30 Beschäftigten sollten dann am Montag folgen. Auch in weiteren Altersheimen im Land, darunter in der Hauptstadt Ljubljana, liefen die Impfaktionen voll an. Wie andere EU-Staaten hat auch das Zwei-Millionen-Land Slowenien am gestrigen Stefanitag eine erste Lieferung mit knapp 10.000 Impfdosen erhalten.

Slowenien ist in der zweiten Welle besonders hart von der Pandemie getroffen worden und verzeichnet mit mehr als 2.500 Coronatoten gemessen an der Bevölkerung eine doppelt so hohe Opferzahl wie Österreich. Die konservative Regierung drückt daher bei den Impfungen aufs Tempo. So soll schon Ende Jänner mit der Impfung der Allgemeinbevölkerung im Alter von 80 Jahren begonnen werden, sagte Gesundheitsstaatssekretärin Marija Magajne am Sonntag in einem Altersheim in Ljubljana.