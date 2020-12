Johnson will Kritiker von Brexit-Handelspakt überzeugen

Vor der Abstimmung über den Brexit-Handelspakt mit der EU will der britische Premier Boris Johnson die Kritiker von seinem Deal zu überzeugen. „Es liegt nun an uns, die Möglichkeiten zu nutzen“, sagte Johnson dem „Telegraph“ (Sonntag). Große Veränderungen stünden Großbritannien angesichts des endgültigen Brexits bevor. Dagegen betonte der britische Vizepremier Leo Varadkar, dass Großbritannien weiterhin wie ein „Mond“ von der EU abhängig sein werde.

„Freiheit ist, was du daraus machst“, sagte der Premier weiter. In Bereichen wie Tierwohlstandards sowie Regeln für Chemikalien oder den Datenschutz sei das Land künftig unabhängig von Brüssel und müsse dies nutzen. Schatzkanzler Rishi Sunak kündigte in der „Mail on Sunday“ den Beginn einer „neuen Ära“ an. Er wolle in die Infrastruktur des Landes investieren und Unternehmer sollten für ihren Mut belohnt werden.