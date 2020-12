Kriechmayr und Mayer in Bormio-Training Zweiter und Dritter

Wie schon am Vortag ist Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer im Abschlusstraining für die dritte Weltcup-Abfahrt der Saison auf den dritten Rang gefahren. Mehr aus sich herausgeholt hat am Sonntag in Bormio Vincent Kriechmayr, der nach Rang 26 am Samstag sogar vor Mayer und nur 0,30 Sekunden hinter dem neuerlich Schnellsten, dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle (1:58,38 Min.), Zweiter wurde. Der am Samstag abgewunkene Christopher Neumayer war als drittbester ÖSV-Mann Elfter.