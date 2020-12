Nawalnys Mitstreiterin Ljubow Sobol ist wieder frei

Nach einer kurzen Untersuchungshaft ist eine Mitstreiterin des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny wieder auf freien Fuß. Ljubow Sobol veröffentlichte am Sonntagabend auf Twitter ein Video von sich auf einer Straße in Moskau. „Ich bin völlig unschuldig“, sagte die 33-Jährige dem unabhängigen Fernsehsender Doschd. „Ich glaube, dass dieses Strafverfahren gegen mich Rache an Nawalny ist, egal wie absurd es auch klingen mag.“