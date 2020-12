Attentäter von Nashville offenbar bei Explosion gestorben

Der für die Explosion in Nashville am ersten Weihnachtsfeiertag verantwortliche Täter hat alleine gehandelt und ist bei der Detonation ums Leben gekommen. Das erklärten Vertreter der Staatsanwaltschaft und des FBI am Sonntag. Der Täter sei anhand von DNA-Proben identifiziert worden, sagte der örtliche FBI-Chef. Das Motiv des 63-Jährigen blieb zunächst noch unklar. Sein Wohnwagen war Freitag früh in der Innenstadt von Nashville explodiert. Drei Menschen wurden verletzt.