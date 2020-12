Burgtheater-Kasino zeigt „Die Maschine in mir“ zu Silvester

Mit „Die Maschine in mir“ startet das Burgtheater zu Silvester eine aufwändige Produktion für den virtuellen Raum: An elf Abenden wird Michael Maertens auf der Bühne des Burgtheater-Kasinos stehen und 50 Minuten allein spielen - umgeben von Kameras und mit Blick auf 100 iPads, auf denen die voraufgezeichneten Gesichter der Zuschauer zu sehen sein werden. Inszeniert wird das Experiment vom britisch-irischen Duo Dead Centre, das bereits im Jänner mit „Traumdeutung“ überraschte.

Das Stück haben die beiden Regisseure in nur wenigen Monaten im Zuge der Pandemie geschrieben. Ausgangspunkt war die Reportage „Unsterblich sein“ des irischen Journalisten Mark O‘Connell, der sich in seinem Buch mit dem Thema des Transhumanismus beschäftigte: Einer Bewegung, die unter den Beschränkungen des Körpers leidet und die Grenzen menschlicher Möglichkeiten durch den Einsatz von Technik erweitern will. „Schon im Frühjahr haben wir realisiert, dass das in diesem Jahr ein Thema sein könnte, weil es ja nun tatsächlich unsere Körper sind, die uns etwa an Zusammenkünften mit anderen hindern“, erläutern Ben Kidd und Bush Moukarzel am Rande eines Probenbesuchs im APA-Gespräch.