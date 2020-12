Attentäter von Nashville offenbar bei Explosion gestorben

Der für die Explosion in Nashville am ersten Weihnachtsfeiertag verantwortliche Täter hat alleine gehandelt und ist bei der Detonation ums Leben gekommen. Der Täter sei anhand von DNA-Proben identifiziert worden, sagte der örtliche FBI-Chef. Das Motiv des 63-Jährigen ist noch unklar. Drei Menschen wurden bei der Explosion des Wohnwagens verletzt. Aus dem Fahrzeug war vor der Explosion per Lautsprecherdurchsage gefordert worden, das Gebiet zu verlassen.