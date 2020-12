Archiv „Gedächtnisspeicher“: Ein einsamer Winter vor 75 Jahren im Ötztal

Auch der Dezember 2020 sei ein ganz besonderer und ungewollt sehr stiller Winter für das Ötztal, so die Leiterin der Museen Edith Hessenberger. Die Ötztaler Museen bemühen sich daher, auf verschiedenen Wegen Einblicke in das Archiv „Gedächtnisspeicher“ zu geben und zu historischen Zeitreisen einzuladen. Das Tagebuch von Rudolf Gernat wurde den Museen aus dem Privatbesitz von Markus Wilhelm aus Sölden zur Verfügung gestellt, ebenso wie zahlreiche historische Fotografien. Gerade anlässlich des 75. Gedenkjahres an das Ende des Zweiten Weltkrieges besticht diese Quelle mit Einblicken in das Alltagsleben und die Gefühlswelten eines Menschen, der schon seit über 70 Jahren tot ist. Rudolf Gernat, Beamter und leidenschaftlicher Fotograf, verstarb nur drei Jahre nach dem Verfassen des Tagebuches.