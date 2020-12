Tiroler SPÖ-Chef Dornauer für Bures als Hofburg-Kandidatin

Den Wiener Roten missfällt die Debatte. Bürgermeister Ludwig, ein Vertrauter von Bures, lässt via Landespartei wissen: „Aus Respekt vor dem Amt und insbesondere vor der Person Alexander Van der Bellen, den Bürgermeister Ludwig außerordentlich schätzt und mit dem ihn ein sehr gutes Vertrauensverhältnis verbindet, hält er jegliche Diskussion zum derzeitigen Zeitpunkt für nicht notwendig – und für entbehrlich.“

Vertreter anderer Landesorganisationen behagt Dornauers vorzeitiges Begehren ebenfalls nicht. Es gebe „keinen Anlass, sich jetzt Gedanken zu machen über eine Bundespräsidentenwahl im Herbst 2022“, sagt der burgenländische SPÖ-Geschäftsführer Roland Fürst. So sehen das auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, Oberösterreichs SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer und die niederösterreichischen Genossen. Aus der Bundespartei heißt es: Es sei „zu früh für eine Entscheidung“. Und es sei offen, ob Van der Bellen wieder kandidiert. Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner werde „dem Parteivorstand zum gegebenen Zeitpunkt einen Vorschlag unterbreiten“. Nun sei die Corona-Krise zu bewältigen. In der ORF-Pressestunde am 13. Dezember hatte Rendi-­Wagner ausgeschlossen, sich als Staatsoberhaupt zu bewerben. (APA, kale)