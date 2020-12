Nach Waffenfunden: Nehammer warnt vor rechtsextremem Terror

Vor Kurzem wurden bei Razzien in der österreichischen Neonazi-Szene Waffen, Sprengstoff und Handgranaten gefunden.

Wien – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist ob der Entwicklung des Rechtsextremismus in Österreich besorgt. Er finde es beunruhigend, wenn diese Gruppe vollautomatische Waffen oder Handgranaten in ihrem Besitz habe, meint der Ressortchef zu den jüngsten Waffenfunden der Exekutive und warnt: „Der nächste Schritt zum Attentat ist nur ein kleiner.“ Aus Deutschland gebe es schon länger Erkenntnisse, dass sich die rechtsextreme Szene zu strukturieren und zu bewaffnen begonnen habe.

Österreich erlebe das zeitverzögert: „Man hat gesehen, dass diese Welle in Österreich angekommen ist.“ Diese Entwicklung sei „extrem ernst zu nehmen“, sagt der Innenminister im APA-Interview.

Stärker ins Visier nimmt die Regierung derzeit auch die rechtsextremen Identitären, deren Symbole verboten werden sollen. Dass man die Organisation nicht gleich selbst verbietet, begründet Nehammer damit, dass diese eine Art Bewegung seien und von Vereinen unterstützt würden: „Sie sind nicht greifbar.“ Durch die Änderung im Symbolegesetz werde man aber die Chance erhalten, viel stärker behördlich in das Netzwerk einzudringen.

Insgesamt ortet Nehammer aktuell eine Terrorlage, nicht nur weil immer die Gefahr von Nachahmungstätern gegeben sei, sondern auch weil die Szene durch die Aufklärungsarbeit permanent unter Druck stehe. Das jetzt bekannt gewordene Schreiben des Chefs des steirischen Amts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), wonach Personal für die Überwachung gefährlicher Islamisten fehle, beantwortet der Minister zurückhaltend. Jeder in solch einer Funktion wolle zusätzliche Mitarbeiter, es werde bei der Reform des Verfassungsschutzes aber gelten, Kräfte entsprechend freizuspielen und auch elektronisch aufzurüsten.

Bedeckt hält sich der Innenminister zu den Ermittlungen des islamistischen Terroranschlags in Wien. So will Nehammer nicht öffentlich einschätzen, ob der Attentäter allein oder im Rahmen einer Gruppe agiert hat. Dafür brauche es noch Zeit, verweist er auf die laufenden Ermittlungen.