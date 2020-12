Polnische Skispringer dürfen nach Coronafall nicht antreten

Die ersten Favoriten sind schon vor dem Auftakt-Sprung ausgeschieden: Nach einem positiven Corona-Test startet die Vierschanzentournee ohne den polnischen Titelverteidiger Dawid Kubacki, Olympiasieger Kamil Stoch und dessen Skisprung-Teamkollegen. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, doch zum Schutz aller anderen Athleten blieb dem Gesundheitsamt keine andere Wahl“, wird Florian Stern, Generalsekretär beim Auftaktbewerb in Oberstdorf, in einer Mitteilung am Montag zitiert.