Neues Jahr, neues Glück: HCI will gegen Dornbirn Niederlagenserie beenden

Nicht nur Christoffer platzte in Salzburg der Kragen.

Innsbruck – Am Ende entlud sich bei den beiden Haie-Topscorern der angestaute Frust: Daniel Ciampini schimpfte wie ein Rohrspatz mit dem Schiedsrichter-Team und Braden Christoffer stürmte nach seiner Spieldauerstrafe mit einer Vehemenz in die Kabine, wie man sie selten sieht.

Zuvor hatten die Innsbrucker beim 1:5 in Salzburg zwar zwischendurch immer wieder ordentliche Phasen, aber vor allem defensiv war man gegen die gnadenlos marschierende Bullenherde rund um den deutschen Youngster Justin Schütz ziemlich überfordert.

„Nach dem zweiten Drittel war es schwer, die Partie nochmals aufzuholen. Wir haben zwar unser Bestes gegeben, aber am Ende ist die Partie ein bisschen aus dem Ruder geraten“, gestand Angreifer Christian Jennes.

Nun müsse das Motto lauten: neues Jahr, neues Glück. Denn schon heute (17.30 Uhr) gastiert Dornbirn in der Tiwag-Arena. Und die Haie sollten nicht nur wegen der 4:7-Niederlage am Stefanitag gewarnt sein, denn die Bulldogs tankten am Mittwochabend mit einem 2:1 gegen Leader Bozen gehörig Selbstvertrauen.