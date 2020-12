Kombination aus Würgen und Stichen tötete Studentin in OÖ

Nachdem eine 25-Jährige am Sonntag in Leonding (Bezirk Linz-Land) getötet worden ist, hat die Obduktion am Montag ergeben, dass die Kombination aus Würgen und Stichen ihr das Leben kostete. Der Verdächtige, ein 29-jähriger entfernter Verwandter des Opfers, wurde bereits festgenommen und ist geständig. Als Motiv habe sich „verschmähte Liebe“ herausgestellt, sagte Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, am Montag.

Ob der Mann zurechnungsfähig ist bzw. war, werde „im Ermittlungsverfahren Thema sein“. „Es dürfte eine Erkrankung vorliegen“, inwieweit sie mit der Tat zu tun habe, sei zu klären.

Die Studentin erlitt sechs Stiche, vier davon in den Brustkorb. Die junge Frau sei durch das vorangegangene Würgen bereits so geschwächt gewesen, dass ihr Blutkreislauf verlangsamt war, und sie nicht mehr so stark blutete, berichtete die Behördensprecherin nach der Obduktion.

Die 25-Jährige aus Honduras lebte schon längere Zeit bei ihrer 39-jährigen Halbschwester, ebenfalls aus Honduras, und deren Mann in Leonding. Der 29-Jährige, der ebenfalls aus dem mittelamerikanischen Land stammt, nun aber spanischer Staatsbürger ist und in Spanien lebt, kam kurz vor Weihnachten auf Besuch. Am Sonntagvormittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Spanier und der Studentin - offenbar wegen seiner Avancen.

