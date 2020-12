Erneuter Austausch von Kriegsgefangenen in Karabach-Konflikt

Eineinhalb Monate nach dem Ende der Kämpfe in der Südkaukasusregion Berg-Karabach haben Armenien und Aserbaidschan erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Unter russischer Vermittlung seien zwei Aserbaidschaner und vier Armenier in ihre Heimat zurückgekehrt, sagte der Kommandant der russischen Friedenstruppen vor Ort, Rustam Muradow, der Agentur Interfax zufolge am Montag. Bereits Mitte Dezember hatten die beiden verfeindeten Staaten mehr als 50 Gefangene ausgetauscht.