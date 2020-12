Polizei ermittelt nach unangekündigter Corona-Demo in Graz

Nach einer unangekündigten Demonstration - einem „Spaziergang“ durch Graz gegen Maßnahmen gegen das Coronavirus - ermittelt die Polizei gegen eine noch nicht genau bekannte Anzahl an Teilnehmern. Rund ein Dutzend Männer und Frauen war bereits am Samstag vor Ort angezeigt worden, weil sie sich nicht an die Abstandsregeln gehalten hatten. Nun sichtet man laut Polizeisprecher Markus Lamb unzählige Aufzeichnungen und Hinweise, um weitere Teilnehmer zur Rechenschaft zu ziehen.