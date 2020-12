Ligaspiel Everton - ManCity wegen Coronafällen verschoben

Leicester (ohne den ehemaligen ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs) vergab in der ersten Halbzeit einen Elfmeter, als Kelechi Iheanacho an Crystal-Palace-Torhüter Vicente Guaita scheiterte (18.). In der 58. Minute geriet der Meister von 2016 durch Wilfried Zaha in Rückstand, Harvey Barnes (83.) rettete den Gästen aber noch einen Punkt.