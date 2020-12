Vertrauen stark gesunken: Tirols Politiker im Tief

Im zu Ende gehenden Jahr haben die heimischen Politiker in der Bevölkerung Vertrauen eingebüßt. Nach wie vor liegt Landeshauptmann Günther Platter (VP) an der Spitze des Vertrauensindex.

Innsbruck – Das sitzt. Tirols Politiker sind mit wenigen Ausnahmen im diesjährigen Vertrauensindex sprichwörtlich abgestürzt, die Glaubwürdigkeit in die Landespolitik erhielt im Corona-Jahr schmerzhafte Kratzer. Da dürfte es selbst für den SPÖ-Vorsitzenden Georg Dornauer nur ein schwacher Trost sein, dass er in der repräsentativen TT-Umfrage die Rote Laterne diesmal knapp an Gesundheits-Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP) abgeben konnte. Denn nach wie vor weist Dornauer einen negativen Vertrauensindex von -44 auf, und damit den schlechtesten Wert aller Tiroler Parteivorsitzenden.