Guter Vorsatz für ein erfüllteres Leben: So klappt's im neuen Jahr

Innsbruck – Die Kondition lässt zu wünschen übrig? Die Kleidung zwickt aufgrund der Speckrollen? Das jahrelange Rauchen macht sich spürbar bemerkbar? Das Naschen ist zur Sucht in der herausfordernden Zeit geworden?

„Bitte ändern“ – schreit das schlechte Gewissen seit Langem und der Jahreswechsel ist für viele Menschen genau der Zeitpunkt, um die schlechten Gewohnheiten hinter sich zu lassen. „Aber mit Maß und Ziel“, warnt Iris Schuler-Lamparter. Die Klinische Psychologin mit Praxis in Kolsass betont: „Um etwas zu erreichen, macht es Sinn, die eigenen Ziele zu hinterfragen. Nur wer ehrlich zu sich selbst und wirklich motiviert ist, kann diese auch erreichen. Dann entstehen in uns auch realistische, erreichbare Vorsätze.“

Dabei sei es wichtig, in kurz-, mittel- und langfristige Ziele einzuteilen: vom persönlichen Ausgangspunkt, mit entsprechenden Zeitspannen. Wer bisher ein Bewegungsmuffel war, sportlicher werden will, kann sich den Marathon als Ziel setzen. Allerdings eben erst für das kommende Jahr. Im ersten Monat steht regelmäßiges Gehen an, dann kommt die Steigerung zum Laufen.