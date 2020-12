Indien mit wenigsten Corona-Neuinfektionen seit halbem Jahr

In Indien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr gesunken. Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag 16.432 positive Testergebnisse binnen 24 Stunden und damit so wenige wie seit dem 25. Juni nicht mehr. Allerdings sei bei sechs Menschen die in Großbritannien aufgetretene besonders ansteckende Virus-Variante festgestellt worden. Israel meldete hingegen am Dienstag die höchsten Corona-Infektionszahlen seit drei Monaten.

Am Sonntagnachmittag war in Israel ein dritter Teil-Lockdown in Kraft getreten, der zunächst für zwei Wochen dauern soll. Es wird jedoch mit einer Verlängerung um mehrere Wochen gerechnet. Parallel dazu läuft eine massive Impfkampagne. In den vergangenen zehn Tagen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereits rund eine halbe Million Israelis gegen das Coronavirus geimpft worden - allein 115.000 davon am Montag. Nach Angaben der Webseite Our World der Oxford-Universität ist das kleine Land mit seinen neun Millionen Einwohnern weltweit führend bei der Zahl der Geimpften per 100 Einwohner, es folgen Bahrain und Großbritannien.

Bei den in Indien mit der neuen Virus-Variante Angesteckten handelte es sich laut nationalem Gesundheitsministerium um Personen, die in den vergangenen Wochen aus Großbritannien zurückgekehrt seien. Sie seien nun in Quarantäne, wie auch ihre engen Kontaktpersonen. Die Behörden versuchten zudem, die Mitreisenden ausfindig zu machen.