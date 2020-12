Bereits mehr als 6.000 Tote durch Corona in Österreich

In Österreich ist die Zahl der Corona-Todesopfer auf mehr als 6.000 gestiegen. Das gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstagvormittag bekannt. Während die Zahl jener, die an oder mit Corona verstorben waren, am Vortag noch bei 5.931 lag, stieg sie nun auf 6.059, so der Ressortchef. Gegenüber dem Vortag wurden 1.868 Neuinfektionen verzeichnet. Die Sieben-Tages-Inzidenz liege in Österreich derzeit „sehr stabil“, nämlich zwischen 148 und 155, sagte Anschober.